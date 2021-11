FC Barcelone - Mercato : Xavi a acté un départ pour janvier et donné 3 noms pour se renforcer

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Après les 10 commandements de Xavi, voici la liste de Noël de Xavi ! Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a fait connaître à tout le monde ce qu'il attendait de ses joueurs en matière d'investissement au quotidien et de responsabilités. Mais il a aussi rencontré son président, Joan Laporta, pour dessiner les contours du prochain marché hivernal. Car l'ancien milieu veut évidemment des renforts, même s'il sait que les finances sont dans le rouge vif.

Selon les premières indiscrétions de la presse catalane, le Barça devrait faire partir un attaquant et le remplacer par un autre. L'identité du partant ne surprendra personne puisqu'il s'agit de Luuk De Jong. Véritable erreur de casting, le Néerlandais, voulu par Ronald Koeman, va voir son prêt écourté. Il va retourner au FC Séville. Pour le remplacer, Xavi et la direction lorgnent Raheem Sterling (Manchester City), Edinson Cavani (Manchester United) ou Timo Werner (Chelsea). Dans les trois cas, ils ne pourront faire mieux qu'un prêt. Sterling serait le favori de Xavi, Cavani celui de Laporta. On saura en janvier lequel des deux a le plus de poids dans le recrutement…

