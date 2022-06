FC Barcelone - Mercato : Xavi a coûté une recrue au Real Madrid

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Pas encore une star, mais déjà un nom. Qui s'est distingué, ces derniers mois, avec le club de Santander. Lui, c'est Pablo Torre, milieu de terrain offensif qui a défrayé la chronique il y a quelques mois en signant au FC Barcelone alors qu'il était également courtisé par le Real Madrid.

Récemment, dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux, Torre a expliqué les dessous de son choix. Et de toute évidence, Xavi, l'entraîneur du Barça, a été plus que déterminant.

Extrait : " Je me chiais dessus, mais ça c'est bien passé, il m'a traité comme si j'étais un de ses fils. Et en plus, j'ai parlé avec les jeunes du Barça et ils m'ont dit qu'il les traite très bien aussi. Je n'ai pas encore pu parler avec les capitaines."

Duro test para España de cara a la Liga de las Naciones y mucho más en las primeras páginas de la prensa deportiva. pic.twitter.com/bPNp18aqeu — Paco López (@PacoLopezpress) June 2, 2022

Benjamin Danet

Rédacteur