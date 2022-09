FC Barcelone - Mercato : Xavi a déjà identifié sa cible pour cet hiver

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après un mercato XXL réalisé cet été, le FC Barcelone a déjà les yeux rivés sur le mois de janvier prochain. Le Barça serait en train d’anticiper ses potentiels départs en vue de la saison prochaine et aurait identifié un joueur qui pourrait venir succéder à Sergio Busquets, 34 ans, qui devrait quitter le navire l’été prochain.

Selon The Sun, le FC Barcelone aurait dans le viseur le milieu de terrain de Chelsea Jorginho. L’Italien n’a plus qu’une seule année de contrat chez les Blues et pourra négocier avec les clubs de son choix dès cet hiver. Ainsi, et toujours selon le journal britannique, le Barça pourrait tenter de trouver un accord avec Jorginho dès le mois de janvier prochain pour le faire venir gratuitement à l’été 2023.