FC Barcelone - Mercato : Xavi a donné son feu vert pour le remplaçant de Fati et Raphinha

FC Barcelone : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cet hiver, le Belge de l'Atlético Madrid a déjà été envoyé au FCB. Mais la transaction n'avait pu se faire, faute de moyens côté catalan. Ce pourrait être le cas cet été puisque les médias annoncent qu'en échange d'un chèque de 20 M€, les Colchoneros laisseront partir l'ancien Monégasque. Une certitude : Xavi est prêt à l'accueillir. "C'est un grand joueur. Il travaille beaucoup car il doit parfois couvrir tout le couloir gauche. Il est impliqué et généreux", a déclaré l'entraîneur barcelonais à propos de celui que son équipe affrontera demain soir dans un choc de la Liga. Et qui pourrait donc renforcer son effectif cet été...

Barcelona have option to sign Yannick Ferreira Carrasco in the summer for fee close to €20m. 🔵🔴 #FCB



Xavi: “Carrasco, great player. He works a lot because sometimes he has to cover the entire left wing. He's a hard worker, involved and generous”. pic.twitter.com/0QTupuk7vA