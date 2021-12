FC Barcelone - Mercato : Xavi a reçu une très bonne nouvelle pour Cavani

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Sergio Agüero à la retraite forcée, Luuk de Jong annoncé sur le retour au FC Séville, le FC Barcelone ne cherche pas qu'un attaquant de couloir pour renforcer son secteur offensif. En effet, s'il en a l'opportunité, Xavi vise un buteur à moindre frais... Et il l'a peut-être déjà trouvé avec l'ancien buteur du PSG Edinson Cavani (Manchester United, 34 ans).

Cavani a recalé Boca pour le Barça

Auteur d'un début de saison délicat freiné par les blessures (8 apparitions, 1 but), le Matador a prévu de quitter les Red Devils le plus tôt possible, peut-être même dès janvier à six mois de la fin de son contrat. Nouvel entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick n'a d'ailleurs pas prévu de le retenir à tout prix.

Selon les informations de TyC Sports, Edinson Cavani aurait pris la décision de rejoindre le FC Barcelone. Le média argentin explique que Boca Juniors était sur les rangs pour l'accueillir mais que l'Uruguayen a poliment éconduit le club xeneize en annonçant sa volonté de rejoindre le Barça. Si l'information se confirme, ce serait un joli coup pour les Blaugranas.