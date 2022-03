FC Barcelone - Mercato : Xavi a secrètement rencontré certaines pistes du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le FC Barcelone veut frapper fort également lors du prochain mercato estival.

Dans cet optique, l'entraîneur blaugrana aurait secrètement rencontré certains des joueurs que le Barça voudrait signer l'été prochain, selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano.

Si l'identité de ces joueurs n'ont pas filtrés, on peut rappeler que le FC Barcelone s'intéresse notamment à Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), César Azpilicueta, Andreas Christensen (Chelsea), José Gaya (Valence), Álex Grimaldo (Benfica), Franck Kessié (AC Milan), Marcus Rashford (Manchester United), Raphinha (Leeds), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Paulo Dybala (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) ou encore Erling Haaland (Borussia Dortmund).

