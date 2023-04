FC Barcelone - Mercato : Xavi a trouvé un remplaçant de luxe à Lewandowski !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

D'après les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le Barça serait entré en négociations avec l'international brésilien (55 sélections), rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants chez les Reds avec les arrivées récentes de Darwin Núñez et Cody Gakpo. L'entraîneur blaugrana, Xavi, qui serait séduit par le profil du buteur de 31 ans, pourrait donc avoir trouvé en Roberto Firmino son remplaçant de luxe à Robert Lewandowski.

🚨Barcelona are in talks to sign Roberto Firmino and Ilkay Gundogan for free. 🇩🇪🇧🇷 🔴🔵#ForçaBarça https://t.co/7Q7Q5KHCVT pic.twitter.com/aiOGBroWCa