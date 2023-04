FC Barcelone - Mercato : Xavi a un plan B en cas d’échec pour Gündogan

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On sait qu’Ilkay Gündogan plaît au Barça depuis des années maintenant, et cet intérêt est enfin proche de se concrétiser. Cependant, on ne connaît toujours pas avec certitude, les capacités financières du Barça, qui définiront sans doute, l’ampleur du mercato catalan.

Une piste portugaise ?

Ainsi, si l’option Gündogan n’était finalement pas viable, le Barça se pencherait sur le profil du Portugais Matheus Nunes, évoluant à Wolverhampton. Avec son profil polyvalent, le jeune milieu de 24 ans a déjà pas mal d’expérience, avec 7 années en professionnel déjà.

Pour revenir à Gündogan, le milieu allemand est dans une forme étincelante, et continue d’enchaîner les prestations au plus haut niveau. Hauteur d’une confrontation aller-retour brillantissime face au Bayern, le buteur de la finale de Ligue des Champions 2013 pourrait retrouver son ancien coéquipier Lewandowski au Barça.