FC Barcelone - Mercato : Xavi a un plan B pour Morata, il est au PSG !

Pour comprendre le dossier, du moins sa finalité, il faut s'accrocher. Comme vous le savez sans doute, le FC Barcelone essaie depuis des semaines de récupérer, en prêt, l'attaquant Alvaro Morata. Dossier qui coince et qui même n'avance plus. En raison, notamment, du fait que les dirigeants italiens ne veulent laisser partir personne étant qu'ils n'ont pas de solution de rechange sur le front de l'attaque.

C'est là qu'apparaît Mauro Icardi, courtisé lui-aussi depuis fort longtemps par la Juventus, mais qui ne parvient à convaincre le PSG de le lâcher en prêt. Paris veut 30 millions d'euros ou une option d'achat obligatoire. Et voilà que désormais, un habitué des transferts, Ekrem Konur, nous précise que le FC Barcelone pourrait régler le problème en se faisant prêter Mauro Icardi par le PSG.

Certes, mais on ne voit pas comment le Barça pourrait répondre aux exigences financières parisiennes, à savoir 30 millions d'euros, au regard de ses finances, dans le rouge. Bref, le dossier est bien parti pour ne jamais être réglé...

🚨Barcelona could make an offer to Paris to sign Mauro Icardi on loan if Alvaro Morata is unable to complete his transfer. #PSG #ForçaBarça #ForzaJuve pic.twitter.com/kR1UotDBgC