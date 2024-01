FC Barcelone : Xavi annonce son possible départ

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est désormais clair, net et précis. Si le FC Barcelone ne remporte pas un trophée cette saison, que ce soit en Espagne ou la Ligue des Champions, son entraîneur, Xavi, tirera sa révérence. C'est ce qu'il vient tout juste de déclarer en conférence de presse, à quelques heures seulement du 8e de finale de Coupe du Roi face à Salamanca.

"Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants, la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints et je partirai. C'est ma réalité. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du succès que de la défaite. Malgré la défaite en Supercoupe, je pense que c'est plus proche de la victoire. Je ne contrôle pas l'extérieur."

Avant d'ajouter : "Le premier objectif cette année était d'être en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (contre Naples) et il a été atteint. S'ils ne sont pas atteints cette année, nous rentrerons chez nous, mais comme c'est le cas pour tous les entraîneurs, ça ne change pas avec moi."

Podcast Men's Up Life