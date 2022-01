FC Barcelone - Mercato : Xavi avance sur un coup qui fait saliver le PSG et le Real Madrid, accord trouvé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Après avoir trouvé un accord avec le latéral droit de Chelsea, César Azpilicueta, pour une arrivée libre l'été prochain, le FC Barcelone s'attaquerait au milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié, qui sera lui aussi libre de tout contrat à l'issue de la saison.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, les dirigeants blaugrana auraient proposé un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 8 millions d'euros à l'international ivoirien, également courtisé par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

À en croire les informations de Sport Italia, il existerait même déjà un accord verbal entre Franck Kessié, qui dispute actuellement la CAN 2022 avec la Côte d’Ivoire, et le Barça.

⚠️KESSIE-BARCELLONA, ACCORDO VERBALE



Con il contratto con il #Milan in scadenza il 30 giugno, il futuro

di #Kessie si tinge di blaugrana: l'ivoriano ha un accordo verbale con il #Barca per trasferirsi a parametro zero. Non c'è ancora la firma, ma l'intesa tra le parti è totale.