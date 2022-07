FC Barcelone - Mercato : Xavi bloque le départ d'une piste de l'OM

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Encore une rumeur folle qui ne se concrétisera pas pour les supporters de l’OM. Axel Witsel, Jordan Veretout, Francis Coquelin, on ne compte plus le nombre de noms qui ont été annoncés à Marseille pour remplacer Boubakar Kamara. Nico Gonzalez en a fait partie, mais cela semble appartenir au passé.

Nico Gonzalez a connu des débuts plus qu’encourageants sous l’égide de Ronald Koeman la saison dernière. La plupart des observateurs le trouvaient même plus prometteur que le petit Gavi, aujourd’hui titulaire avec les A en Équipe d’Espagne à 17 ans. Pourtant au fil de la saison son temps de jeu s’est amenuisé et son niveau de confiance aussi.

Nico important pour Xavi

Pour se relancer il aurait selon certaines rumeurs demandé son départ, et Pablo Longoria, proche de certains dirigeants du Barça était sur le dossier pour un prêt. Le quotidien espagnol As déclare aujourd’hui que Nico est un joueur auquel Xavi accorde de l’importance dans son projet, et dont le coach espagnol a bloqué le départ cet été.

Le jeune milieu de terrain de 20 ans devrait conserver la tunique blaugrana la saison prochaine et gagne peut-être du temps de jeu dans la rotation. Malgré tout, ce ne sera pas chose simple au milieu des Pedri, De Jong, Gavi, Busquets, et maintenant Franck Kessié et Miralem Pjanic, revenu de prêt.

❗️Xavi a bloqué le départ de Nico González. Il le considère comme un joueur très important pour l'équipe.



Pour résumer Xavi compte sur Nico Gonzalez et aurait demander à la direction du FC Barcelone de bloquer le départ de son jeune milieu de terrain. Coup dur pour l'Om qui espérait récupérer le jeune talent de la Masia au moins pour un prêt d'un an.

