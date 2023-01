FC Barcelone - Mercato : Xavi calme l’euphorie après la Supercoupe et parle de l’avenir de Depay

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ces derniers jours, les supporteurs du Barça sont aux anges ! Les Catalans ont enfin décroché leur premier titre après le départ de Lionel Messi, une Supercoupe d’autant plus symbolique face au rival historique, le Real Madrid. Cependant, Xavi, a tenu ce mercredi à calmer l’euphorie autour de cette récente victoire.

« Nous avons laissé un moral et une confiance importante au sein du club, également pour les joueurs. Certains d'entre eux n'avaient jamais remporté de titre avec le club auparavant et c'est très important. Continuons à travailler, avec la plus grande humilité et gardons l'euphorie en dehors du club. », a prévenu le coach barcelonais.

Interrogé sur son premier titre avec les Blaugranas en tant qu’entraîneur, l’ancien international espagnol a affirmé en vouloir beaucoup plus « Je veux gagner, jouer bien, je veux que l'équipe prenne plaisir à jouer. Vous avez vu ça l'autre jour. Je ne me sens pas libéré, je ressens une pression pour la coupe, le championnat, l'Europa League... Si nous continuons sans gagner de titres à la fin de la saison, vous allez me tuer de toute façon. », a-t-il lancé.

Xaxi s’exprime sur le dossier Depay

Poussé vers la sortie par les dirigeants du Barça, Memphis Depay pourrait bien quitter la catalogne dans les prochains jours lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Depuis plusieurs temps, l’international néerlandais est annoncé du côté de l’Atlético Madrid. Hier, Memphis Depay serait même tomber d’accord avec les Colchoneros. Interrogé à ce sujet, Xavi, s’est exprimé sur la situation de Depay.

« Nous avons eu deux jours de repos et aujourd'hui je vais parler à Memphis. C'est une décision personnelle. Ce ne doit pas être une situation facile, il ne participe pas, ce n'est pas facile, je le comprends. », a confié le technicien barcelonais

« Nous ne pensons pas à l'avenir. Je suis très content de l'équipe. Si personne ne me demande de partir, je ne veux rien toucher. Je suis très heureux avec les joueurs, je ne veux pas que quelqu'un parte. De plus, si un joueur veut partir, nous lui parlons et essayons de comprendre sa situation. Il est normal que ceux qui jouent moins aient envie de jouer plus. », a-t-il commenté.