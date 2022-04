FC Barcelone - Mercato : Xavi déboule sur la nouvelle priorité offensive du PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le mercato estival 2022 n’ouvre pas ses portes avant plusieurs mois, les clubs comment à le préparer en coulisse. Le FC Barcelone veut se renforcer de manière considérable et observes plusieurs joueurs capables de répondre aux attentes des dirigeants du club. Xavi a récemment jeté son dévolu sur une des priorités offensives du PSG pour la saison prochaine.

Selon “Sport“, Xavi réfléchit à une alternative pour Haaland et Lewandowski. Pour cela, le coach espagnol a coché le nom de l’attaquant Portugais Rafael Leão pour renforcer son attaque. L’ancien joueur du LOSC est également suivi par le PSG mais il pourrait prolonger avec le Milan AC dans les prochaines semaines.

Gabriel Jesus et Darwin Núñez sont également dans le viseur du club catalan.

