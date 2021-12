FC Barcelone - Mercato : Xavi déclare l'un de ses joueurs intransférable

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du Real Betis, pour le compte de la 16e journée de Liga, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a annoncé que Frenkie De Jong était intransférable.

"Il est intransférable. Frenkie est très important. Il est capable de faire la différence, de marquer, d’être à la dernière passe. Il a été excellent contre Villarreal. Il a su jouer entre les lignes. On a vu le Frenkie qu’on veut avoir", a déclaré Xavi au sujet du milieu de terrain néerlandais, qui ne devrait donc pas quitter de sitôt le Barça.

