FC Barcelone - Mercato : Xavi dévoile sa nouvelle priorité, le Real Madrid grimace

Xavi avait la langue bien pendue en conférence de presse. Si l’entraîneur du FC Barcelone a expliqué qu’il comptait encore sur Ousmane Dembélé malgré son faux départ cet hiver, il a également tenu à remercier ses dirigeants pour avoir opéré un recrutement satisfaisant au mercato.

« Le club a fait un excellent travail sur le mercato. Je soulignerais d’abord le travail de Mateu Alemany mais l'effort général a été extraordinaire avec les difficultés qu'il y a eu. L'équipe en sort plus forte, a-t-il applaudi. Traoré arrive mieux qu'Aubameyang, qui a passé le covid et s'est entraîné individuellement... Mais les deux sont disponibles. Ils sont très bien arrivés et avec beaucoup d'enthousiasme. Aubameyang ? Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas bon pour le Barça, j'ai dit qu'il n'avait pas toutes les conditions mais c'est un joueur qui peut nous donner beaucoup, beaucoup de pression devant... Nous il faut profiter de ses qualités. »

Sur sa lancée, le coach du Barça en a profité pour dévoiler l’une de ses priorités en terme de signature : prolonger Ronald Araujo (22 ans). Le défenseur central uruguayen arrive en fin de contrat en juin 2023 et est courtisé par le Real Madrid. « Le prolonger est l’une des priorités car il nous donne beaucoup et il est très estimé dans le club et dans le vestiaire », a précisé Xavi. Joan Laporta est prévenu.

