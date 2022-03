FC Barcelone - Mercato : Xavi en dit plus sur la pépite Pablo Torre et Dani Alves

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Cet après-midi, lors de la conférence de presse de Xavi avant le match du FC Barcelone contre Elche, demain, il a beaucoup été question de la rencontre avec Erling Haaland mais aussi de l'arrivée du jeune Pablo Torre en provenance de Santander. « C'est un talent naturel. Il peut jouer ici pendant de longues années », a-t-il dit.

Xavi a également confirmé sa volonté de prolonger Dani Alves. « Je suis content de lui. J'aimerais qu'il reste, pour son rendement et ce qu'il apporte dans le vestiaire. »

Pour résumer

En conférence de presse, Xavi, le coach du FC Barcelone, a évoqué la prolongation possible de Dani Alves et l'arrivée du jeune Pablo Torre...« Je suis content de lui. J'aimerais qu'il reste, pour son rendement et ce qu'il apporte dans le vestiaire », a-t-il dit au sujet du vétéran.