FC Barcelone - Mercato : Xavi en pince pour ce goleador ressorti du placard

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pendant six mois, Luuk De Jong a fait peine à voir. Prêté par le FC Séville au Barça durant l'été, le grand attaquant néerlandais avait tout d'une erreur de casting. A tel point qu'il faisait l'unanimité autour de son nom et qu'un retour à l'envoyer était prévu pour le mercato hivernal, afin de libérer de la masse salariale. Et puis, le 2 janvier, il a débloqué son compteur buts à Majorque, offrant la victoire à ses couleurs (1-0). Et depuis, il ne s'arrête plus. Désormais 7 réalisations pour l'ancien du PSV, dont le dernier en date inscrit au bout du bout des arrêts de jeu à Levante (3-2) dimanche.

Désormais, plus question pour Xavi et le Barça de laisser repartir Luuk De Jong ! Selon Sport, les Blaugrana auraient l'intention de demander au FC Séville de leur prêter de nouveau le géant pour une saison. Une opération qui s'annonce toutefois compliquée car, si le joueur est d'accord, le club andalou n'a pas envie de faire des cadeaux à un rival pour les places en Champions League. Ça va donc négocier sec entre les deux camps. Même si, on l'a compris, les choses peuvent énormément changer en peu de temps...

LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! LUUK DE JONG! — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 10, 2022

Pour résumer Dépassé pendant toute la première partie de saison, promis à un retour au FC Séville lors du mercato hivernal, Luuk De Jong a fini par renverser l'opinion publique et même son entraîneur, Xavi, au FC Barcelone, à force de buts décisifs.

Raphaël Nouet

Rédacteur