FC Barcelone - Mercato : Xavi envoie bouler l'agent de Ronaldo et met la pression à Laporta

Même s'ils aimeraient le prolonger, les dirigeants du FC Barcelone commencent à se faire à l'idée que Sergio Busquets partira à la fin de son contrat, en juin. Direction la MLS pour la sentinelle de 34 ans, qui a prévu d'y retrouver Jordi Alba et Lionel Messi du côté de Miami. Si le latéral et l'attaquant pourraient débarquer plus tard, lui a l'intention de s'installer en Floride lors du prochain été. Ce qui laisse donc plusieurs mois aux Blaugranas pour lui trouver un successeur digne de ce nom, étant donné que son poste est vital dans le schéma barcelonais.

Depuis plusieurs semaines, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, tente de placer son poulain Ruben Neves (25 ans, Wolverhampton). Le Portugais serait disponible pour une cinquantaine de millions d'euros. Xavi était moyennement intéressé et devait s'entretenir avec sa direction à ce sujet. El Mundo Deportivo sait ce qui en est ressort. Pour le poste de sentinelle, l'entraîneur barcelonais veut en priorité Martin Zubimendi. Cependant, l'Espagnol de 23 ans vient de prolonger à la Real Sociedad avec une clause libératoire de 100 M€ et Xavi sait qu'il sera difficile de le faire venir. En plans B, il veut bien Ngolo Kanté, Jorginho (Chelsea) ou Iklay Gündogan (Manchester City), tous libres en juin. Mais pas Neves, donc...