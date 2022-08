FC Barcelone - Mercato : Xavi est confiant pour Bernardo Silva et réagit au tirage au sort de la Ligue des Champions

"Il reste quatre jours de mercato et beaucoup de choses peuvent encore arriver. (...) À droite, nous n'avons pas de joueur naturel au-delà de Sergino Dest, qui sait déjà quelle est sa situation. Nous verrons mais nous voulons encore renforcer cette position."

"J'ai bon espoir concernant Bernardo Silva. Mais nous savons que ça va être difficile car il ne reste que quelques jours et avec la situation actuelle, je le vois vraiment difficile."

"Nous sommes optimistes pour demain, nous sommes convaincus que nous pourrons inscrire Jules Koundé. Nous sommes en négociations avec la Liga."

"J'ai parlé avec Gerard Piqué avant les vacances, je lui ai dit qu'il y aurait beaucoup de concurrence et que ce ne serait pas facile pour lui."

"Il sait depuis le 17 mai que je ne compte pas sur lui, mais tout dépend des négociations avec le club. Il sait qu'il doit chercher un autre club."

"Nous sommes sur la bonne voie avec Ansu Fati. Il fait une différence même en ne jouant qu'une demi-heure et nous essayons de suivre un processus, en faisant attention."

"Nous avons connu un tirage très difficile en Ligue des Champions, probablement le plus difficile de ces 20 dernières années."

" Je n'exclus rien ni aucune possibilité. Que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang ou Memphis Depay, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver."

⚡️ XAVI LIVE ⚡️

Xavi speaks to the media ahead of Sunday's #BarçaValladolid



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/n3htyMBRR2 pic.twitter.com/tkRCS1SQF7