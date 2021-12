FC Barcelone - Mercato : Xavi est proche de signer une bonne pioche de l’OM !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le FC Barcelone commence fort son mercato hivernal. Après l’arrivée de Ferran Torres, officialisée hier après-midi, le club catalan serait en passe de recruter Cesar Azpilicueta. Gerard Romero, très bien informé sur les transferts en Espagne, assure que le défenseur de Chelsea doit même arriver libre l’été prochain sans avoir prolongé son contrat chez les Blues.

Un accord de principe a été pacté entre l’ancien joueur de l’OM et les dirigeants du Barça. Un dernier obstacle freinerait sa venue en Catalogne : Azpilicueta doit régler des problèmes personnels en cours.

S’il y parvient, plus rien ne s’opposera à sa signature au Barça, où Xavi le tiendrait déjà en haute estime en égard à son expérience en club et son aura en sélection espagnole. Les supporters de l’OM, qui ont assisté à son éclosion au plus haut niveau entre 2010 et 2012, ne pourront que valider.

🔴 Le Barça possède un accord de principe pour signer gratuitement Cesar Azpilicueta en juin prochain !



(@gerardromero) pic.twitter.com/EfgBwKFQr3 — BeFoot (@_BeFoot) December 28, 2021