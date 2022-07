FC Barcelone – Mercato : Xavi et Lewandowski ont discuté à Ibiza, le cas Depay est scellé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone continue de travailler au corps le Bayern Munich pour récupérer Robert Lewandowski (33 ans) et va offrir 40 M€ pour l'international polonais, l'attaquant a – de son côté – déjà tourné la page de son aventure en Bavière... Et ce même s'il lui reste encore un an de contrat que ses dirigeants lui ont rappelé qu'il devait honorer.

Lewandowski prêt à aller au bras de fer

Toujours en vacances du côté d'Ibiza (Espagne), Robert Lewandowski serait tombé par hasard sur le coach du FC Barcelone Xavi au restaurant mercredi dernier. Selon AS, les deux hommes ont pu échanger lors de cette rencontre présentée comme fortuite. S'ils ont d'abord parlé de leur famille et des vacances, Lewandowski a quand même parlé un peu boulot avec le technicien. « J’ai vraiment envie de t’avoir comme entraîneur », aurait-il avoué à cette occasion.

Toujours d'après le quotidien ibérique, Robert Lewandowski serait prêt à forcer la main à ses dirigeants au Bayern en séchant la reprise de l'entraînement planifiée au 12 juillet prochain pour lui. Du côté du Barça, on espère régler ce gros transfert avant le début de la tournée américaine le 16 juillet.

Depay invité à quitter le club pour 20-25 M€

Si l'horloge tourne pour Robert Lewandowski, c'est aussi le cas pour l'ancien lyonnais Memphis Depay (28 ans). En effet, toujours selon AS, Xavi a confirmé la mise sur la liste des transferts du Néerlandais, disponible pour un prix compris entre 20 et 25 M€. Memphis sortait pourtant d'une saison plutôt honnête en Catalogne (38 apparitions, 13 buts, 2 passes décisives) mais il ne s'inscrit pas le projet de jeu global porté par le remplaçant de Ronald Koeman.

