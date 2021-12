FC Barcelone - Mercato : Xavi fait passer un message crucial à Dembélé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il est sur tous les fronts. Pour que le FC Barcelone retrouve son lustre passé et recolle le plus vite possible au classement de la Liga. Cela passera par un succès, obligatoire, ce week-end face au Betis Séville. Mais Xavi, qui dispose d'un crédit immense en Catalogne, mène également la politique de demain. Avec un effectif à reconstruire en dépit de problèmes économiques rarement vus au Barça.

L'une de ses priorités, on le sait, est de faire signer un nouveau contrat à Ousmane Dembélé. Et ce matin, face à la presse, il en a remis une couche sur le cas du Français. Propos retranscrits par le compte twitter, Actualité-Barça.

"Dembélé, ce n'est pas seulement économique, c'est l'enjeu sportif. On lui a dit très clairement. Pour moi il peut être le meilleur du monde à son poste. Il peut l'être. Cela dépend de lui, sur son engagement."