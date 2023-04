Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le point santé

« Il nous manque les joueurs qui sont sortis. Andreas, Pedri, Frenkie, Ousmane... mais ce n'est pas une excuse pour continuer à gagner des matches (…) La plupart d'entre eux sont presque prêts. Nous avons pensé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques et les garder une semaine de plus. Ils sont prêts à jouer, mais il valait mieux attendre ».

Sur la baisse de régime de Lewandowski

« C'est normal quand on est privé de deux des meilleurs joueurs de l'équipe, c'est très visible.Pedri, De Jong et Dembélé génèrent beaucoup de situations pour Robert et, sur les attaquants, ça se voit. Ce sont des absents très sensibles (…) Il a aussi joué en étant très affaibli. Il a fait un effort pour l'équipe, il veut toujours être là. Je suis sûr qu'il a été affecté par la gêne au dos, j'en suis convaincu ».

Sur la fin de contrat de Busquets

« Le plus important est que Busquets soit calme et je ne pense pas que sa décision dépende de la présence ou non de Messi. C'est difficile de choisir, cela m'est arrivé. Il est important pour l'équipe et s'il continue à l'être ».

Sur la situation de Gavi

« Gavi ne serait pas aussi heureux dans n'importe quelle équipe qu'il l'est ici. Il est titulaire et décisif pour l'équipe. C'est un merveilleux footballeur de 18 ans, son avenir est au Barça ».

Sur les cas Ansu Fati et Ferran Torres

« Nous avons parlé aux joueurs et nous n'avons prévu ni recrutement ni départ. Le football change tous les jours. Nous devons travailler dur et demain nous devons obtenir une victoire importante à Getafe ».

Sur la sortie attendue de Joan Laporta

« Le président m'a dit qu'il sortirait et demain vous allez l'écouter. C'est le leader de ce projet et lundi vous l'entendrez. C'est parfait pour le club ! »

Sur sa propre prolongation

« Je suis très heureux qu'ils apprécient mon travail. Il y a des conversations tous les jours et il n'y aura pas de problème pour se comprendre. Il faut d'abord gagner la Liga et ensuite finaliser un éventuel renouvellement ».