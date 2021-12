FC Barcelone - Mercato : Xavi laisse ce goleador à l’OM sur un plateau

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Avec ses finances limitées et son besoin vital d'apporter du talent autant que de l'expérience à son effectif, le FC Barcelone est contraint de faire des choix pour les mois à venir en termes de recrutement. Joan Laporta ne rêve que d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) mais il est également question d'Edinson Cavani (Manchester United), en prêt cet hiver, d'Arthur Cabral (FC Bâle) ou de Karim Adeyemi (Red Bull Salzbourg). Le profil est donc clair : les Blaugrana veulent un buteur ayant déjà fait ses preuves en Europe.

C'est pour cela que la piste Julian Alvarez aurait été laissée tomber. Xavi ne veut pas prendre le risque d'attendre six mois que le jeune Argentin de River Plate (21 ans) s'adapte au rythme du football européen. Il lui faut un buteur opérationnel dès à présent. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui lorgne le tout frais champion d'Argentine. Et qui bénéficie pour le coup d'une aide de Luis Campos (ex-LOSC), via ses réseaux.

📺 En #Jijantesfc: "Hoy en el Barça no se plantea la llegada de Julian Álvarez al FCB". Lo estamos hablando en directo en https://t.co/4qzXUxYN8L #jijantesfc #barça #fcbarcelona — Jijantes FC (@JijantesFC) December 13, 2021