FC Barcelone : mercato, Xavi, le rêve Barça, Koundé raconte tout

Les propos sont limpides. Et montrent, si besoin était, à quel point le défenseur français du FC Barcelone, Jules Koundé, était courtisé au cours de l'été dernier. Direction la Catalogne, finalement. Et de toute évidence, l'international français ne regrette pas son choix. Comme il l'a confirmé au quotidien l'Equipe.

"L'équipe de France et signer dans un club de la dimension du Barça sont des choses que j'ai tant souhaitées que j'ai travaillé pour les atteindre. C'était le chemin à suivre. J'arrive dans un club immense, qui a connu des périodes fastes et qui, ces derniers temps, gagnait moins. J'arrive dans un projet que je ne qualifierais pas de reconstruction, parce qu'on a déjà une équipe compétitive, mais plutôt de rebond. Cela m'intéressait de faire partie de cette nouvelle vague, en quête de titres, et replacer le Barça là où il a toujours été, parmi les meilleurs.

Ensuite, il y a eu la conversation avec le coach Xavi. On a parlé football, essentiellement. J'ai senti une vraie confiance, une vraie connaissance de mon jeu et de mes qualités. Chelsea ? C'est vrai que je n'étais pas loin d'y signer cet été. Le Barça était intéressé mais avait des soucis. Mais quand j'ai eu ce coup de fil de Xavi et que j'ai senti que le Barça avait la possibilité de me faire venir, je n'ai pas beaucoup hésité."