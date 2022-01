FC Barcelone - Mercato : Xavi met Dembélé face à ses responsabilités

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao en huitième de finale de la Coupe du Roi, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a mis la pression sur Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas décidé s'il allait prolonger son contrat avec le club blaugrana.

"Soit il prolonge, soit il faut trouver une porte de sortie. C’est la seule solution. Nous sommes dans une situation complexe. Ousmane veut prolonger mais il ne prend aucune décision. Nous devons, en tant que club, en prendre une."

