FC Barcelone - Mercato : Xavi met la pression sur Dembélé, qui recale un club de Premier League

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement à Villarreal, pour le compte de la 15e journée, le nouvel entraîneur blaugrana, Xavi, a réitéré sa volonté de voir l'ailier droit français rempiler avec le Barça.

"J'ai eu un entretien avec lui et je voulais préciser ma position. Je compte sur lui pour le projet et pas seulement pour cette saison, je veux l'avoir au club pour de nombreuses années. J'espère qu'il renouvellera, mais cela dépend de lui et du club."

Par ailleurs, selon les informations du quotidien catalan Sport, l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund aurait refusé une offre de Newcastle, qui lui aurait proposé un salaire annuel de 15 millions d'euros.