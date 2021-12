FC Barcelone - Mercato : Xavi pousse 6 joueurs, dont 2 Français, vers la sortie

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C’est véritablement lors de ce mercato de janvier que va débuter l’ère Xavi au FC Barcelone. Revenu il y a quasiment deux mois dans son club de cœur, l’ancien milieu de terrain de légende a subi son effectif plus qu’autre chose. Mais avec le marché hivernal, il va pouvoir commencer à apposer son empreinte. Ferran Torres va débarquer, peut-être Edinson Cavani aussi et un défenseur central. Surtout, afin de faire de la place aux nouveaux arrivants et préparer une intersaison qui s’annonce prometteuse, le technicien va commencer à dégraisser son effectif.

Six joueurs vont se voir montrer la porte de sortie, selon les journalistes de Marca Carmen Torres et Luis Rojo. Six joueurs qui ne correspondent pas du tout à sa philosophie de jeu : Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Serginho Dest, Philippe Coutinho, Luuk De Jong et Yusuf Demir. Pas vraiment une surprise puisque, hormis les deux derniers, ces joueurs jouent peu et coûtent très cher en salaire. Luuk De Jong, lui, est une véritable erreur de casting, un panic buy de l’été qui devrait rebondir à Cadix. Demir, lui, a le malheur de tomber dans une période noire pour le Barça, qui a d’autres priorités financières que de lever son option d’achat. Si Joan Laporta et son équipe parviennent à trouver un point de chute à ces six joueurs, l’avenir pourrait s’annoncer un peu plus radieux (et ambitieux !) pour le Barça !

