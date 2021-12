FC Barcelone - Mercato : Xavi ne veut plus de Memphis Depay

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Arrivé libre cet été au FC Barcelone en provenance de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay réalise un début de saison honorable avec 8 buts inscrits en 14 matchs de Liga disputés dont un le week-end dernier lors de la victoire du Barça sur la pelouse de Villarreal (3-1).

Mais selon les informations du média catalan El Nacional, Xavi ne serait pas particulièrement séduit par l'attaquant néerlandais et ne devrait pas s'opposer pas à son départ l'été prochain. Le nouvel entraîneur blaugrana l'aurait déjà fait savoir à son président, Joan Laporta, qui aurait fixé le prix de l'ancien joueur de l'OL à 40 millions d'euros. L'AS Roma de José Mourinho serait notamment sur le coup.

🍿 The best plays from Barça's big road win, with goals from @DeJongFrenkie21, @Memphis, and @Phil_Coutinho! 💥💥💥 #VillarrealBarça