FC Barcelone - Mercato : Xavi préfère ne rien dire pour Morata

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Présent ce mardi en conférence de presse à la veille d'affronter Linares en 16e de finale de la Coupe du Roi, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a été interrogé sur la possible venue d'Alvaro Morata au Barça.

"Alvaro Morata ? S'il signe au Barça, je serai ouvert à toutes les questions. J'ai déjà dit que je n'allais pas parler des footballeurs qui ne sont pas dans l'effectif", a rappelé le technicien blaugrana devant la presse, préférant donc botter en touche à ce sujet.

⚡️ 𝙇𝙄𝙑𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙀𝙍𝙀𝙉𝘾𝙀 ⚡️

Manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Wednesday’s Copa del Rey last 32 match



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/cmiUe2Yt3j