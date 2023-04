FC Barcelone - Mercato : Xavi prend un revers cuisant sur un dossier alléchant

La pépite uruguayenne Fabricio Diaz, joueur de Liverpool dans son pays natal, a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, et le Barça en tête de gondole. Seulement, son club demanderait environ 6 millions d’euros pour son milieu de terrain. Une somme assez conséquente contrairement aux apparences

Selon Sport, cela ne freinerait pas les envies des Catalans de recruter Fabricio Diaz, seulement, il faudra trouver un montage financier satisfaisant pour passer entre les mailles du filet. D’autres clubs européens seraient cependant prêts à rafler le magot en cas d’échec du dossier du Barça.

🎥 Fabricio Diaz Highlights



‼️ FC Barcelona is linked with the Uruguayan midfielder.



❓What are your thoughts on him?



pic.twitter.com/KNjeJLXNrZ