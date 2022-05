FC Barcelone – Mercato : Xavi prend une décision radicale pour Memphis Depay !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

A l'image de son club, Memphis Depay a vécu une saison contrastée au FC Barcelone. Mais l'attaquant néerlandais est apprécié de Xavi. Alors que Newcastle et Arsenal s'intéresseraient à lui, et qu'il n'a plus qu'un an de contrat au Barça, le club catalan n'envisagerait pas un transfert.

Une prolongation à l'étude

Selon Sport, Xavi voudrait conserver l'ancien lyonnais et penserait même à lui offrir une prolongation. Un nouveau bail qui serait vu d'un bon œil par le joueur, qui se plait bien à Barcelone.

Laurent HESS

Rédacteur