FC Barcelone – Mercato : Xavi refuse de lâcher un second couteau des Blaugranas

Au Barça, Ansu Fati est pour l’instant condamné à un rôle de remplaçant ! L’international espagnol fait face à une grosse concurrence avec Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski ou encore Raphinha. En novembre dernier, des rumeurs envoyaient le joueur dans plusieurs clubs européens lui qui dispose d’une belle cote sur le marché. Évalué aux alentours des 50 millions d’euros par le site Transfermarkt et en contrat jusqu’en juin 2027, Ansu Fati reste une bonne solution pour les Blaugranas d’obtenir des liquidités pour remettre de l’argent dans les caisses du club.

Cependant, le coach du FC Barcelone ne veut pas entendre parler d’un départ de son joyau, « Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui. », a lâché Xavi en conférence de presse.