FC Barcelone Mercato : Xavi refuse de se mêler du cas Mbappé mais met un stop au PSG pour Gavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur le cas Mbappé

« Je n'ai pas grand-chose à dire : la seule chose officielle est qu'il quitte le PSG. Je ne m’interroge pas sur Mbappé. Notre situation est différente : bien finir la saison, maintenant le Celta, puis la Ligue des champions et nous sommes concentrés là-dessus ».

Sur les rumeurs autour de son remplaçant et des joueurs à venir au Barça

« C'est normal. Cela ne nous déstabilise pas. Je me souviens que la saison dernière, le 1er février, on disait qu'Ansu était sur le marché. Nous contrôlons ce que nous avons à l'intérieur : je vois très bien le vestiaire uni, le président, Deco… Je vois l'équipe s'entraîner très bien ».

Sur la possibilité d’une aventure qui pourrait se finir avant juin

« Ma perception est toujours positive, sinon je ne serais pas ici. Les joueurs ont joué de bons matchs comme Osasuna et Alavés, contre Grenade c'était un match malheureux... nous sommes très unis : j'ai la confiance de tout le monde et nous pouvons aller jusqu'au bout. Cela ne veut pas dire que nous allons gagner la Ligue des champions, mais je suis enthousiasmé par leur engagement (…) Est-ce que j’apprécie davantage mon travail depuis que j’ai annoncé mon départ ? D’un côté oui. D'un autre côté, je ressens de la tristesse à l'idée de quitter le club de ma vie. Je pense que nous sommes trop émotifs, que nous ne pensons qu'au dernier match. Je suis calme et plus motivé. Je pense plus au football et je donnerai tout ce que j'ai. Je vais bien, je me sens très bien ».

De Jong et Gavi vont rester au Barça pour Xavi

Sur les retours de blessure d’Oriol Romeu et Sergi Roberto

« Nous verrons aujourd'hui, ils sont encore dans l'inconfort, mais ils ne sont qu'à un pas du retour. Si ce n'est pas pour le Celta, ce sera pour le prochain ».

Sur la date du retour de Marcos Alonso

« Il a deux ou trois semaines pour revenir. Il n'a pas de problème. En l'absence de Balde, il aurait eu des minutes, c'est dommage ».

Sur la préparation à venir du choc face à Naples en Ligue des Champions

« Cela n'aura pas d'incidence sur la composition de l'équipe contre le Celta. Nous avançons pas à pas et nous aurons le temps de penser à la Ligue des champions ».

Sur l’avenir de Frenkie de Jong

« C'est évident, n'est-ce pas ? Frenkie est un joueur très important, il est à l'aise et c'est à lui de jouer. Mais ce n'est pas le moment de parler de départs internes. Nous parlons de corriger les choses contre le Celta et ensuite de la Ligue des champions. Nous ne pensons pas à la saison prochaine ».

Sur la rumeur Gavi au PSG

« Il doit rester et être l'un des futurs capitaines de l'équipe. Il n'y a pas de couleur : pour moi, il doit être le Barça du futur ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life