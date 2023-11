FC Barcelone - Mercato : Xavi revient à la charge pour son chouchou numéro 1

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'est un dossier dont on devrait reparler. A compter du printemps 2024 si Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, persiste et signe dans sa volonté de recruter Martin Zubimendi, le milieu de terrain international de la Real Sociedad.

La Real Sociedad chercherait son successeur

Le quotidien Sport, qui s'attarde déjà sur le mercato, considère que c'est la priorité numéro 1 du technicien catalan. Et que le Barça est bel et bien décidé à faire un effort financier pour débourser près de 60 millions d'euros, montant de la clause libératoire du joueur. Xavi n'a pas obtenu satisfaction avec Romeu, afin de remplacer Busquets, et c'est cet élément de 25 ans qu'il souhaite acquérir au prochain mercato estival.

Toujours selon le média, la Real Sociedad, consciente qu'elle aurait les pires difficultés à conserver Zubimendi, se serait déjà penchée sur le dossier de son successeur. A suivre.

