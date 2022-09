FC Barcelone – Mercato : Xavi s'excuse auprès d' Aubameyang et met les choses au clair avec Depay

Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré dans les dernières heures du Mercato à Chelsea, en échange de Marcos Alonso. Le FC Barcelone a dû céder 12 M€ dans la transaction, et Aubame ne sera resté que huit mois en Catalogne.

Ce dont s'est excusé Xavi, ce vendredi, en conférence de presse... « Pour Aubameyang, je suis désolé car il nous a beaucoup aidé sur et en dehors du terrain. Il est merveilleux. Ses statistiques sont extraordinaires. Et en tant que personne, c'est un trésor, toujours avec le sourire. Chelsea, c'était une opportunité pour lui et pour le club. Tout le monde a été satisfait, mais je suis désolé ». Un bel hommage.

Quant à Memphis Depay, qui a finalement choisi de rester au Barça, Xavi a eu ces mots : « Memphis a beaucoup d'expérience et c'est un leader. Il fera partie intégrante de l'équipe, du groupe. »

