FC Barcelone - Mercato : Xavi sacrifie une recrue de Koeman et a tranché pour Pogba

Dans l'océan de déceptions qui entoure le FC Barcelone depuis des mois, sur le plan économique et sportif, son cas ne fait pas la Une des journaux. Mais préoccupe au plus haut point les financiers du club, pressés de ne pas avoir à aligner dix millions d'euros supplémentaires. Prêté par le Rapid Vienne, et apparu à neuf reprises depuis le début de la saison, Yusuf Demir (18 ans) ne verras son transfert être définitif que si il dispute dix matches. Soit un de plus qu'à l'heure actuelle. Et la somme allouée est tout de même de dix millions d'euros.

Résultat, Xavi le laisse en dehors du groupe. Et devrait donc attendre la fin du mercato hivernal pour que son transfert ne soit effectif que l'été prochain. En attendant, et c'est une information du quotidien Sport, l'entraîneur du Barça aurait déjà établi certaines priorités. Et Paul Pogba, le Français de Manchester United, n'y figurerait pas. Mino Raiola aurait ainsi proposé le joueur à Joan Laporta, mais Xavi aurait dit non.

