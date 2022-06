FC Barcelone - Mercato : Xavi veut des recrues et vite !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Cet été, le FC Barcelone veut frapper fort sur le mercato estival. Après une saison compliquée, Xavi veut voir son effectif changer, avec plusieurs arrivées pour le renforcer. Certains joueurs devront également quitter le club pour libérer de la place dans la masse salariale. Ces derniers jours, Xavi a mis la pression sur les dirigeants catalans.

Selon “AS“, Xavi aurait mis la pression sur ses dirigeants afin d'enregistrer des arrivées le plus rapidement possible pour éviter de se faire doubler par un autre concurrent européen. L’entraîneur du Barça aurait particulièrement insisté sur le cas de Robert Lewandowski et de Jules Koundé.

🚨 Après l'assemblée générale, Xavi s'est entretenu avec Laporta et lui a répété ses demandes.



Il veut absolument Lewandowski et Koundé.



(AS) pic.twitter.com/PKbcNLd6mb — FR Barça (@FRBarca_) June 19, 2022

Adam Duarte

Rédacteur