FC Barcelone : Messi torpille définitivement Bartomeu

Les supporters du FC Barcelone ont poussé un ouf de soulagement sur les coups de 18h, quand l'interview de Lionel Messi a été diffusée. Oui, l'Argentin reste dans son club de toujours. Mais c'est à contre-cœur. Et son inimitié envers le président du club, Josep Maria Bartomeu, a grandi avec cette triste affaire de vrai-faux départ. Lors de l'entretien, il n'a pas mâché ses mots à l'égard d'un dirigeant qui lui aurait menti…

"Le burofax (document officiel) devait rendre mon départ officiel d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouvelles directions dans ma carrière. Il me disait tout le temps : "Nous en parlerons, nous ceci et nous cela", mais rien. Pour le dire d'une autre manière, le président n'a pas répondu à mon appel du pied. Envoyer le burofax rendait officiel le fait que je voulais m'en aller, que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle."

Lui a joué le jeu, pas Bartomeu

Et Messi ne s'est pas arrêté là, poursuivant ses attaques contre un Bartomeu acculé et dont la démission se rapproche… "Si je n'envoie pas le burofax, c'est comme si de rien n'était, j'ai l'année optionnelle qui était dans le contrat et l'année continue. Ce qu'ils prétendent, c'est que je ne me suis pas manifesté avant le 10 juin, mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n'était pas le moment. Mais à part ça, le président m'a toujours dit "Quand la saison est finie, c'est à vous de décider si vous restez ou partez", il n'a jamais fixé de date."