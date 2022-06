FC Barcelone : nouvelle offre refusée pour Lewandowski, Xavi avance sur une autre recrue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Jules Koundé est bel et bien l’objectif numéro 1 pour Xavi et les négociations entre le FC Barcelone et le FC Séville semblent avancer. Selon la chaîne catalane Esport3, le défenseur de l’Équipe de France se rapproche des Blaugranas et l’accord entre les deux clubs se précise. On parle d’un montant de 55 millions d’euros versé au club andalou en plus d’un joueur inclus dans la transaction. Les noms de Sergiño Dest, Clément Lenglet ou encore Trincao ont été évoqués.

Comme nous vous l’expliquions hier, Même si les négociations sont au beau fixe avec Lewandowski et Jules Kounde, aucun des deux transferts ne sera annoncé avant qu’une décision ne soit prise quant aux leviers financiers. Pénalisés par les règles du fair-play financier de la Liga, le Barça devra obligatoirement signer un des accords proposés par divers fonds d’investissements qui donneraient un chèque de plusieurs centaines de millions contre une partie des droits TV du Barça, si il veut recruter pour de pareils montants.

Ça chauffe pour Kounde au Barça qui est passé devant Koulibaly et Lewandowski dans l’échelle des priorités de Xavi. Le Français en veut-il vraiment la chandelle ? La question se pose d'autant plus que le Bayern Munich vient de refuser la deuxième offre du club catalan pour son attaquant polonais, à savoir 32 M€ + 5 de bonus. Le club bavarois pourrait céder à 40 millions fixes, chose qui semble hors d'atteinte en l'état.

Nouvelle offre rejetée pour Lewandowski pic.twitter.com/asX8vT8Iwl — FrenchFCB (@FrenchFCB) June 16, 2022

Pour résumer Le transfert de Kounde au FC Barcelone se précise. Séville réclame au Barça 55 millions d'euros en plus d'un joueur qui pourrait être Dest, Lenglet ou Trincao. Verdict après la décision du club au sujet des accords avec les fonds d'investissements.

Yann Noailles

Rédacteur