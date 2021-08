FC Barcelone, OL, OM - Mercato : changement de cap dans le dossier Umtiti !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Samuel Umtiti finalement enclin à partir du Barça ? Alors que depuis le début du Mercato Samuel Umtiti n’hésitait pas à aller contre sa direction et faisait tout pour gagner une place au FC Barcelone, le défenseur français aurait finalement accepté de quitter la maison blaugrana.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les sifflets du Camp Nou face à la Juventus lors du trophée Gamper ainsi que la menace d’un licenciement l’aurait affecté et il souhaiterait désormais partir.

Umtiti bientôt de retour à l’OL ?

Toujours selon les informations du média espagnol, l’OL et la Roma pourrait s’intéresser au Français. Et pour cause, l’OL pas épargné par les absents en défense et la mise à l’écart de Marcelo pourrait avoir besoin de se renforcer en défense centrale, mais également l’AS Rome de José Mourinho. Reste désormais à savoir quelle forme peut prendre ce transfert alors que le Barça qui souhaiterait le vendre pourrait aussi se satisfaire d’un prêt pour alléger sa masse salariale. Pour rappel, le joueur avait également été annoncé sur les tablettes de l'OGC Nice et de l'OM. Affaire à suivre…

💬 Koeman: "Yo estoy muy contento de tener 5-6 centrales. En esa posición hay mucha competencia. A parte de Umtiti, que cuenta con menos posibilidades que los demás, Lenglet es el único zurdo. Necesitamos a todos"https://t.co/0RuDZ4ctOO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 20, 2021