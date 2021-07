FC Barcelone, OL - Mercato : Depay s’exécute déjà devant Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Le 19 juin dernier, Memphis Depay, libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympique Lyonnais, a officiellement rejoint les rangs du FC Barcelone. A peine arrivé en Catalogne, l'attaquant néerlandais a déjà consenti un énorme effort financier.

Memphis Depay Credit Photo - Icon Sport

Face aux difficultés économiques du Barça, Memphis Depay aurait accepté de baisser de 30% son salaire par rapport à l'offre initiale, selon les informations de Goal. Ses émoluments nets annuels passeraient donc de 7 millions d'euros à 5 millions d'euros.

Le défenseur central espagnol, Eric Garcia, arrivé lui cet été en provenance de Manchester City, aurait fait de même.

Depay takes 30 per cent pay cut at Barcelona as La Liga giants struggle with salary cap https://t.co/1XsBonJgaw pic.twitter.com/xxUXJa5sNL