FC Barcelone - Mercato : emballement autour de la piste Nabil Fekir !

FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En plus du latéral gauche de Chelsea, Marcos Alonso, et du latéral droit d'Arsenal, Hector Bellerin, le FC Barcelone devrait recruter un troisième joueur avant la fin du mercato estival, selon les dires de Joan Laporta. "Les deals Marcos Alonso et Hector Bellerin sont conclus ! Mais il y a une autre surprise pour les fans", a lâché le président blaugrana pour le média espagnol, JijantesFC.

Selon les informations d'AS, c'est Nabil Fekir qui serait la recrue surprise du Barça. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais serait actuellement dans les bureaux du Real Betis pour finaliser son transfert en Catalogne. Une piste démentie quelques minutes plus tard par de nombreux médias espagnols, affirmant que si le Champion du Monde était là, c'était pour renégocier son contrat en Andalousie et pas pour acter son départ...