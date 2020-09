FC Barcelone, OL – Mercato : le Barça envisage un troc pour Memphis Depay

Désireux de faire signer Memphis Depay (OL, 26 ans), le FC Barcelone étudie toutes les solutions possibles pour ne pas avoir à payer le transfert du Néerlandais. Comme souvent ces dernières saisons, les Blaugranas regardent à des trocs et scrutent les manques de l'effectif d'en face pour proposer des solutions.

Emerson (Bétis Séville), un profil séduisant pour Lyon ?

Selon Mundo Deportivo, le Barça travaillerait notamment sur un troc sec grâce à l'entremise de Jorge Mendes. Les dirigeants catalans envisageraient d'inclure le latéral droit Emerson, en copropriété avec le Bétis Séville où il évoluait l'an passé. Un joueur valorisé à 30 M€ et qui ne coûterait que 9 M€ au FC Barcelone pour son rapatriement d'Andalousie.

Si l'idée peut paraître séduisante sur le papier, pas sûr que cela convienne à l'OL, plutôt demandeur de liquidités (25-30 M€) et qui n'a pas prévu de s'offrir un joueur de couloir. Pour concurrencer Léo Dubois, l'idée de Juninho est davantage d'envisager la promotion d'un jeune ou le reclassement de Jean Lucas en piston droit.

Van Gaal imagine déjà des difficultés pour Depay au Barça

Sur le dossier Depay, la seule certitude est que le meneur de jeu de l'OL souhaite vraiment partir et rejoindre Ronald Koeman en Catalogne. Mais son profil suscite pas mal de réserve. C'est notamment le cas de Louis van Gaal qui s'est exprimé dans AS : « Depay est un joueur intéressant, surtout quand il est libre pour jouer. Mais il faut prendre en compte qu’il va devoir s’adapter à une nouvelle culture et une nouvelle équipe. Et la première année, c’est toujours compliqué. Regardez De Ligt ou De Jong. Depay a du talent, mais ce n’est pas Messi ou Cristiano Ronaldo ».