FC Barcelone - Mercato : le Barça pousse Umtiti vers l'OL

Samuel Umtiti est devenu un véritable indésirable au FC Barcelone. Le champion du monde 2018 est très souvent blessé et ne fait absolument pas parti des plans de Xavi pour les saisons à venir. Récemment prolongé jusqu’en 2026, avec une réduction salariale, le français possède toujours un salaire top conséquent aux yeux des dirigeants. Ces deniers ont donc établi un plan pour s’en débarrasser cet été.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone va tout tenter pour envoyer Samuel Umtiti vers l’OL lors du prochain mercato estival. Le Français n’est pas utilisé par Xavi et n’attire pas l’intérêt de nombreux clubs. L’option OL est donc celle qui pourrait arranger le plus le joueur et le FC Barcelone.

Le FC Barcelone facilitera le départ de Samuel Umtiti, son salaire est devenu plus abordable aujourd’hui.



Sa destination la plus probable est un retour à l’OL.



D’autres clubs devraient tout de même lui montrer leur intérêt.



