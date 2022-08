FC Barcelone, OL - Mercato : les détails de l'opération Umtiti ont fuité

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le temps presse pour le FC Barcelone et Samuel Umtiti. Le club catalan n'a plus, en effet, que quelques jours pour alléger sa masse salariale et accélérer sur des départs. Le Français, lui, encore sous contrat, sait qu'il ne jouera pas cette saison. Voici sans doute pourquoi le transfert du joueur à Lecce, en Serie A, pourrait arranger tout le monde.

Seulement voilà, ça coince. Le président de l'US Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a en effet dévoilé les contours de l'opération. Et ce n'est pas gagné... "Il y a encore beaucoup de choses à discuter. Nous avons évalué la signature d'Umtiti depuis longtemps. Il y a une négociation avec le FC Barcelone, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter. L'opération est loin d'être définitive. On souhaite que le Barça prenne en charge la totalité des frais du défenseur central, ce que les Blaugrana sont prêts à accepter à condition que le contrat de prêt comprenne une sorte de compensation financière au fur et à mesure que le joueur gagne en temps de jeu."

En somme, et à l'heure actuelle, le Barça ne gagnerait rien en laissant filer son défenseur central. A suivre.