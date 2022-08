FC Barcelone - OL - Mercato : les détails du contrat de Depay à la Juventus ont fuité

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le mercato estival du FC Barcelone n'a pas encore délivré toutes ses surprises. Et l'on peut raisonnablement s'attendre à du mouvement dans les prochains jours, notamment dans le sens des départs. A ce sujet, la situation du Néerlandais Memphis Depay revient avec insistance dans les pages des quotidiens catalans.

C'est le cas ce matin avec Mundo Deportivo qui revient avec insistance sur les informations données par Tuttopsort. Selon le média italien, en effet, la Juventus Turin aurait ciblé l'ancien lyonnais. En lui offrant de belles conditions salariales avec six millions d'euros par an, plus bonus, pour un contrat de deux ans. Toujours selon la même source, Depay n'aurait plus qu'à donner son accord pour rejoindre l'Italie.

A suivre.