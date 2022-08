FC Barcelone, OL – Mercato : Memphis Depay ne fera vraiment aucun cadeau à Laporta

S'il a accepté l'idée de quitter le FC Barcelone seulement un an après son arrivée libre en provenance de l'OL, Memphis Depay ne compte pas rendre service au Barça, estimant que ses sacrifices financiers de l'été 2021 n'ont donné lieu à aucune reconnaissance.

En effet, comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, le Néerlandais a encore avisé sa direction qu'il était hors de question qu'il ne quitte la Catalogne autrement qu'en qualité de joueur libre... Et qu'en prime il n'acceptera de résilier son bail à l'amiable que dès lors qu'il aura ficelé son contrat ailleurs.

Si des rumeurs l'ont envoyé en Turquie ou à Tottenham, Memphis Depay est assez clair sur ce qu'il souhaite : la Juventus de Turin et rien d'autre ! Toujours selon le spécialiste du Mercato, les avocats de l'ex Lyonnais sont actuellement en discussions avec le club italien pour dessiner les contours de son futur contrat de deux ans.

Juventus want to be fast on Memphis Depay deal. No interest from Tottenham, no chance for Turkish clubs. Juve are leading race discussing a two year deal with Memphis' lawyers 🚨🇳🇱 #Juve



Depay will only accept termination of contract with Barça when he's happy with the proposal. pic.twitter.com/Vn5nFHv8yG