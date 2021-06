FC Barcelone, OL – Mercato : un coup de pouce inespéré de Depay à l'OM ?

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Désireux de dégraisser l'effectif, Joan Laporta a bien conscience qu'il ne parviendra pas à redresser les comptes du FC Barcelone en se séparant seulement des indésirables (Firpo, Matheus, Dembélé, Umtiti, Todibo, etc.). Le président du Barça est prêt à sacrifier quelques unes de ses pépites de la Masia comme Konrad de la Fuente (en partance pour l'OM) et quelques autres.

Trincão vendu en cas d'opération blanche ?

Coup de cœur d'Eric Abidal qui était allé le chercher à Braga contre un chèque de 31 M€ il y a un an et demi, Francisco Trincão (21 ans) fait partie de ses « promesses » de l'ère Bartomeu que Laporta est prêt à sacrifier. Il faut dire que le jeune Portugais ne s'est pas spécialement distingué à l'occasion de ses 28 apparitions (3 buts, 2 passes décisives) l'an passé. Avec l'arrivée de Memphis Depay, Sport fait savoir que les places seront chères en attaque et que l'intéressé sera le premier sacrifié.

Pour autant, et comme l'a fait savoir Sport, il est hors de question pour le Barça de faire une opération à perte sur Trincão, qui garde une petite cote sur le marché des transferts. Si la porte est ouverte pour le protégé de Jorge Mendes, le FC Barcelone n'écoutera pas les offres à moins de 30 M€. Une somme qui n'effraie pas Wolverhampton, prêt à relancer le pari raté des Blaugranas. Affaire à suivre...